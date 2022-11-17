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35 минут назад

Жених приехал на свадьбу в гробу и удивил гостей

Lenta.ru

Пользователь TikTok с ником @tobz88 опубликовал ролик со свадьбы друга, который приехал на церемонию в гробу и удивил гостей. На видео обратили внимание в New York Post.

Жених приехал на свадьбу в гробу и удивил гостей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На видео запечатлен момент, когда к месту проведения церемонии подъехал катафалк, из которого шесть друзей жениха достали гроб. «Это что, похороны? Нет, так мой друг решил пойти к алтарю», — гласит подпись к видео.

К удивлению гостей, четверо мужчин и две женщины в синих платьях доставили гроб к алтарю и поставили его там. Затем один из гостей поднял крышку, и жених вылез наружу. Невеста не попала в ролик, поэтому ее реакция осталась за кадром.

Ролик набрал более восьми миллионов просмотров и множество комментариев. Пользователей удивило неожиданное решение жениха. Некоторые из них заметили, что гости и несущие гроб друзья мужчины выглядели смущенно.

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