Жених приехал на свадьбу в гробу и удивил гостей

Пользователь TikTok с ником @tobz88 опубликовал ролик со свадьбы друга, который приехал на церемонию в гробу и удивил гостей. На видео обратили внимание в New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На видео запечатлен момент, когда к месту проведения церемонии подъехал катафалк, из которого шесть друзей жениха достали гроб. «Это что, похороны? Нет, так мой друг решил пойти к алтарю», — гласит подпись к видео.

К удивлению гостей, четверо мужчин и две женщины в синих платьях доставили гроб к алтарю и поставили его там. Затем один из гостей поднял крышку, и жених вылез наружу. Невеста не попала в ролик, поэтому ее реакция осталась за кадром.