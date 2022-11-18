Девушка случайно приняла ванную со специями для супа

Пользовательница TikTok по имени Кенна Макклеллан из Юты, США, случайно добавила в ванную специи для супа вместо пены и рассказала об ощущениях. Ее слова приводит New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам девушки, она была уверена, что взяла пакетик с солью и ароматизаторами для расслабляющей ванны. Однако, когда она высыпала содержимое в воду, комнату наполнил странный запах, напоминающий аромат супа.

Когда Маккеллан опустилась в воду, она смогла различить среди предполагаемой пены паприку, лук, сушеный чеснок, красный перец и другие душистые травы для готовки. В итоге Кенна решила не сливать воду, принять ванну и представить себя ингредиентом в кастрюле с супом.