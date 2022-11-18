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9 часов назад

Девушка случайно приняла ванную со специями для супа

Lenta.ru

Пользовательница TikTok по имени Кенна Макклеллан из Юты, США, случайно добавила в ванную специи для супа вместо пены и рассказала об ощущениях. Ее слова приводит New York Post.

Девушка случайно приняла ванную со специями для супа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам девушки, она была уверена, что взяла пакетик с солью и ароматизаторами для расслабляющей ванны. Однако, когда она высыпала содержимое в воду, комнату наполнил странный запах, напоминающий аромат супа.

Когда Маккеллан опустилась в воду, она смогла различить среди предполагаемой пены паприку, лук, сушеный чеснок, красный перец и другие душистые травы для готовки. В итоге Кенна решила не сливать воду, принять ванну и представить себя ингредиентом в кастрюле с супом.

Ролик набрал почти три миллиона просмотров. Подписчиков рассмешила ситуация, в которую попала девушка: они поинтересовались, с чем суп, а также уточнили, как долго он будет готовиться.

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