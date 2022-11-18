Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
6 часов назад

Отара овец по неизвестной причине без остановки ходила по кругу 12 дней

Lenta.ru

На ферме в городском округе Баотоу, Китай, отара из нескольких сотен овец 12 дней без остановки ходила по кругу. Об этом сообщает Daily Mail.

Овцы по неизвестной причине без остановки ходили по кругу 12 дней
Фото: Лента.руЛента.ру

Странное шествие попало на записи камер видеонаблюдения в начале ноября. На кадрах видно, как часть овец по неизвестной причине ходит по кругу, а часть — стоит в его центре. Постепенно к хороводу присоединяется все больше животных.

По словам хозяйки овец, всего на ферме 34 загона, но по кругу двигались только овцы из загона под номером 13. Женщина добавила, что никогда раньше не встречалась с подобным явлением и была удивлена поведением овец.

Ранее сообщалось, что во Франции стадо овец решило присоединиться к отправившейся на пробежку женщине. Она столкнулась с животными в лесу и предположила, что те заблудились.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители