Овцы по неизвестной причине без остановки ходили по кругу 12 дней

На ферме в городском округе Баотоу, Китай, отара из нескольких сотен овец 12 дней без остановки ходила по кругу. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Странное шествие попало на записи камер видеонаблюдения в начале ноября. На кадрах видно, как часть овец по неизвестной причине ходит по кругу, а часть — стоит в его центре. Постепенно к хороводу присоединяется все больше животных.

По словам хозяйки овец, всего на ферме 34 загона, но по кругу двигались только овцы из загона под номером 13. Женщина добавила, что никогда раньше не встречалась с подобным явлением и была удивлена поведением овец.