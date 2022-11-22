Китаец построил 50-этажный карточный домик в рекордный срок

Житель КНР побил рекорд Гиннесса, построив из игральных карт 50-этажный домик, сообщает телеканал NDTV.

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Мужчину зовут Тянь Жуй, он живет в городе Циндао, провинция Шаньдун (восток Китая). Чтобы построить карточный домик, ему потребовалось пять часов пять минут. Мужчина сумел превзойти достижение предыдущего рекордсмена, который потратил на строительство 12 часов.

Эксперты измерили карточный домик, оказалось, он имел высоту 3,35 метра. Кроме того, он смог простоять не менее 10 минут, что было обязательным условием для рекорда.

«Я был бы очень огорчен, если бы одна из карт упала. Терпение и выносливость юноши действительно уникальны», – написал один из пользователей китайской социальной сети Weibo.