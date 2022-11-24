Братья съели червей и опарышей для победы в шоу

Алексей, Михаил и Денис Гринины из Спасска попали в 4 выпуск шоу. Младшего в семье, Алексея, заметила представительница канала во время животноводческой выставки в Москве. Сказала, что типаж его и братьев подходит для шоу. Грининым предложили поучаствовать в шоу, где ради денег люди проходят различные испытания. Они согласились.
Свою команду на шоу они назвали «Братья-фермеры», съёмка проходила в павильоне на «Мосфильме» в течение 6 часов. Было три тура и суперигра. Соперника Грининых в шоу стала команда из девушек-танцовщиц. Одному из братьев — Михаилу — пришлось попробовать на вкус мотыля, дождевого червя, а также 30 раз поцеловать большую жабу. Брату Денису пришлось есть пиццу с опарышами, а Алексею — бычьи семенники.
Гринины смогли обогнать соперниц по количеству баллов, они попали в суперигру. По жребию участь пройти испытание вышло на Алексея — тому, кто и зазвал братьев на шоу. В качестве финального испытания предложили депиляцию. Мужчина выдержал испытания, братья выиграли 150 тысяч рублей, которые разделили на троих.