Девушку заставили прикрыться футболкой ради фото на паспорт

«Почему ты не можешь носить белое? На мне была белая майка, а фотографии просто обрезали таким образом, чтобы осталось только мое лицо», «Раньше у нас был большой серый шарф, который мы набрасывали на людей, пришедших в белом. Выглядело на снимке как модная рубашка», «Волосы моей подруги отредактировали с помощью фотошопа, чтобы кадр соответствовал требованиям», — отметили они.