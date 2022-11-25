Француз выиграл суд и получил компенсацию за право быть скучным

Житель Парижа работал в компании Cubik Partners. Однако его уволили из-за нежелания участвовать в тимбилдинге под предлогом “несоответствия должности”. Работник решил восстановить справедливость и пошел в суд. Его историю опубликовало издание Daily Mail.

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В Cubik Partners практиковали “веселый” подход к тимбилдингу. Руководство поощряло сотрудников, которые проводили досуг вместе после работы. Чаще всего он сводился к посиделкам в баре. Но одному из работников (его имя не раскрывается) регулярные попойки с коллегами оказались неинтересны. В 2015 году его обвинили в отсутствии эмпатии и желания налаживать контакты, а затем уволили.

Мужчина решил наказать работодателя и подал в суд. Столичный кассационный суд постановил, что работник имел право отказываться от специфического тимбилдинга. По решению судьи, компания была обязана заплатить экс-сотруднику почти три тысячи евро (182,5 тысячи рублей). Суд также напомнил о фундаментальном праве истца на достоинство и уважение частной жизни, а также свободу выражения.