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3 часа назад

Зачем люди вдруг начали заклеивать рот перед сном

Секрет Фирмыиещё 1

В TikTok и других популярных соцсетях начали появляться видео о пользе сна с заклеенным ртом. Люди берут, заклеивают себе скотчем рот и ложатся так спать. А всё для того, чтобы дышать только через нос. Кто-то потом говорит, что у него стал красивее подбородок, исчез неприятный запах изо рта, у кого-то улучшается кожа и даже пищеварение. Учёные подтвердили: польза от заклеивания рта есть. Но это подойдёт не всем.

Зачем люди вдруг начали заклеивать рот перед сном
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как только люди не расхваливают заклеивание рта на время сна. И лицо становится красивым, и настроение с утра хорошее, проходят болезни дёсен, и в целом укрепляется иммунитет. А всего-то нужно просто заклеить себе рот, чтобы дышать ночью, как и полагается, носом.

Видео дня

С одной стороны, это выглядит как какая-то новая мода или даже флешмоб. Но на самом деле дыхание носом действительно крайне важно во время сна. По словам специалиста по голосу и глотанию Энн Кирни, когда человек дышит носом, поступающий в него воздух увлажняется и фильтруется, дыхание становится более глубоким. Тело расслабляется и можно без проблем уснуть.

По словам медика, сон с открытым ртом может привести к тому, что вы проснётесь с неприятным запахом изо рта, хриплым голосом и сухими, потрескавшимися губами. Также со временем может появиться кариес.

Специалист по лёгочным заболеваниям Радж Дасгупта отметил, что сон с закрытым ртом помогает снизить кровяное давление. Потенциально у спящего так человека улучшается кровообращение.

Работ на тему дыхания с заклеенным ртом пока что мало, но некоторые эксперименты уже проводились. К примеру, учёные предложили 20 участникам исследования, страдающих остановками дыхания во время сна (апноэ), начать спать с закрытым ртом. Они хотели проверить, станут ли люди меньше храпеть. Оказалось, у 13 участников эксперимента храпа действительно стало сильно меньше.

В чём риск?

Исследователи предупредили, что заклеивание рта во время сна может быть опасно для некоторых людей. В частности, не стоит так делать тем, кому тяжело дышать одним носом.

Например, если искривлена носовая перегородка, то лучше сначала решить эту проблему. Также опасно может быть перекрывать рот аллергикам. Если всё же хотите попробовать, лучше проконсультироваться с отоларингологом, советуют медики.

Безумный мир,
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