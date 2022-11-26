Зачем люди вдруг начали заклеивать рот перед сном

В TikTok и других популярных соцсетях начали появляться видео о пользе сна с заклеенным ртом. Люди берут, заклеивают себе скотчем рот и ложатся так спать. А всё для того, чтобы дышать только через нос. Кто-то потом говорит, что у него стал красивее подбородок, исчез неприятный запах изо рта, у кого-то улучшается кожа и даже пищеварение. Учёные подтвердили: польза от заклеивания рта есть. Но это подойдёт не всем.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как только люди не расхваливают заклеивание рта на время сна. И лицо становится красивым, и настроение с утра хорошее, проходят болезни дёсен, и в целом укрепляется иммунитет. А всего-то нужно просто заклеить себе рот, чтобы дышать ночью, как и полагается, носом.

Видео дня

С одной стороны, это выглядит как какая-то новая мода или даже флешмоб. Но на самом деле дыхание носом действительно крайне важно во время сна. По словам специалиста по голосу и глотанию Энн Кирни, когда человек дышит носом, поступающий в него воздух увлажняется и фильтруется, дыхание становится более глубоким. Тело расслабляется и можно без проблем уснуть.

По словам медика, сон с открытым ртом может привести к тому, что вы проснётесь с неприятным запахом изо рта, хриплым голосом и сухими, потрескавшимися губами. Также со временем может появиться кариес.

Специалист по лёгочным заболеваниям Радж Дасгупта отметил, что сон с закрытым ртом помогает снизить кровяное давление. Потенциально у спящего так человека улучшается кровообращение.

Работ на тему дыхания с заклеенным ртом пока что мало, но некоторые эксперименты уже проводились. К примеру, учёные предложили 20 участникам исследования, страдающих остановками дыхания во время сна (апноэ), начать спать с закрытым ртом. Они хотели проверить, станут ли люди меньше храпеть. Оказалось, у 13 участников эксперимента храпа действительно стало сильно меньше.

В чём риск?

Исследователи предупредили, что заклеивание рта во время сна может быть опасно для некоторых людей. В частности, не стоит так делать тем, кому тяжело дышать одним носом.