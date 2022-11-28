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1 час назад

В США дикие индейки держат в страхе небольшой город

В США дикие индейки держат в страхе город, пишет HuffPost. Птицы кидаются на людей, когда видят их на улице.

В США дикие индейки держат в страхе небольшой город
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Миган Толсон, жительница города Уоберн, Мичиган, рассказала, что пять индеек поселились на ее лужайке. Птицы ведут себя агрессивно по отношению к ней, буквально не давая американке выйти из дома. С похожей проблемой столкнулись и другие местные жители.

"Они [индюки] просыпаются в 6 утра на моей лужайке и начинают преследовать наc", - жалуется Миган.

Представитель департамента дикой природы штата Дэвид Скарпитти рассказал, что такого рода проблемы возникают, когда индейки слишком привыкают к людям. Он порекомендовал носить с собой зонт и открывать его перед собой, чтобы отпугнуть птиц.

"Бегство от них может усугубить проблемы, потому что они начинают думать, что вы находитесь у них в подчинении", - добавил специалист.

Безумный мир,
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