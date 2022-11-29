Акула напугала купальщиков на популярном у россиян курорте

В Дубае акула приплыла на мель и напугала купающихся в Персидском заливе людей. Момент с появлением опасного хищника рядом с отдыхающими на популярном у россиян курорте попал на видео, на которое обратили внимание в Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Инцидент произошел на пляже Кайт-Бич, купание близ которого разрешено только до захода солнца из соображений безопасности. На кадрах видно торчащий из воды плавник акулы и людей, часть из которых купается, а часть наблюдает за происходящим с берега.

Заметив опасного хищника, спасатель по пояс зашел в воду и начал махать рукой в сторону купальщиков с просьбой выйти на берег. Кто-то сразу же прислушался и покинул воду, а кто-то — нет. Один мужчина находился в воде по колено и двигался параллельно с акулой, с интересом за ней наблюдая. Другую женщину животное настигло у буйков, и, чтобы вернуться на берег, ей пришлось проплыть в опасной близости к акуле.