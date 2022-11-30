В США гомосексуалисты стали гетеросексуалами после встречи друг с другом

В США лесбиянка и гей познакомились друг с другом, начали встречаться, став тем самым гетеросексуальной парой. Об этом сообщает New York Post.
Марен Батлер, которой на данный момент 21 год, до знакомства с Джеймсом Кэррингтон состояла в отношениях только с женщинами, равно как и будущий партнер имел опыт только с представителями своего пола.
Пара познакомилась в интернете. Марен случайно наткнулась на видеоролики, которые снимал и публиковал Джеймс. На них молодой человек ходил на шпильках, носил накладные ресницы и делал яркие ногти, что и привлекло внимание Батлер.
Марен поделилась, что ей всегда нравилось сочетание уверенности и женственности.
Пара призналась, что публику иногда шокирует их союз. Но Джеймс уверен, что это по той причине, что не все готовы спокойно реагировать на столь уникальных людей, как они с Марен.
Ранее стало известно, что в Колорадо преступник, расстрелявший людей в ЛГБТК+ клубе, оказался небинарной личностью, которая использует в свой адрес местоимениями «они/их».