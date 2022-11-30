Бывший уголовник потратил 2 млн рублей на тату по всему телу

Бывший уголовник Ян Григгс из Лондона, Англия, заплатил за тату по всему телу миллионы рублей. Соответствующую информацию приводит Daily Star.

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Известно, что в общей сложности британец провел в различных тюрьмах 12 лет, однако изменил свою жизнь после освобождения. Он стал моделью и актером, снявшись в фильмах «Связанные кровью» и «Наследие», а также полностью преобразил внешность, потратив на нанесение узоров на кожу 300 часов и 30 тысяч фунтов стерлингов (примерно два миллиона рублей). Отмечается, что сорок рисунков мужчина набил на лице.

По словам Григгса, у него было тяжелое детство, а затем он связался с наркотиками. При этом, пока мужчина находился в заключении, у него родился сын, а также погибла в автокатастрофе возлюбленная. «Я однозначно не хочу возвращаться к прежней жизни», — подчеркнул герой материала.