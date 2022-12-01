Живая рука из "Семейки Аддамс" напугала жителей Нью-Йорка

На YouTube-канале Netflix вышел видеоролик, на котором жителей Нью-Йорка разыграли с помощью роботизированной руки, известной по франшизе "Семейка Аддамс". Известно, что видео было снято для продвижения нового сериала "Уэнсдэй", дебютировавшего на Netflix 23 ноября 2022 года.

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В пранке, который длится чуть больше полутора минут, люди по-разному реагируют на "живую" руку по имени "Вещь" — некоторых героев ролика она напугала, а кого-то и вовсе рассмешила. В новом шоу от Netflix роль "Вещи" досталась румынскому фокуснику Виктору Доробанту.

Сериал "Уэнсдэй" рассказывает об адаптации дочери Мартиши и Гомеса Аддамс в школе и о том как она справляется со своими экстрасенсорными способностями.