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1 час назад

Живая рука из "Семейки Аддамс" напугала жителей Нью-Йорка

Газета.Ru

На YouTube-канале Netflix вышел видеоролик, на котором жителей Нью-Йорка разыграли с помощью роботизированной руки, известной по франшизе "Семейка Аддамс". Известно, что видео было снято для продвижения нового сериала "Уэнсдэй", дебютировавшего на Netflix 23 ноября 2022 года.

Живая рука из "Семейки Аддамс" напугала жителей Нью-Йорка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В пранке, который длится чуть больше полутора минут, люди по-разному реагируют на "живую" руку по имени "Вещь" — некоторых героев ролика она напугала, а кого-то и вовсе рассмешила. В новом шоу от Netflix роль "Вещи" досталась румынскому фокуснику Виктору Доробанту.

Сериал "Уэнсдэй" рассказывает об адаптации дочери Мартиши и Гомеса Аддамс в школе и о том как она справляется со своими экстрасенсорными способностями.

Ранее "Газета.Ru" рассказала, что "Уэнсдэй" стал самым просматриваемым англоязычным сериалом на Netflix, и всего за неделю смог обогнать по этому показателю четвертый сезон "Очень странных дел".

Безумный мир,Netflix,
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