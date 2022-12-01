Живая рука из "Семейки Аддамс" напугала жителей Нью-Йорка

На YouTube-канале Netflix вышел видеоролик, на котором жителей Нью-Йорка разыграли с помощью роботизированной руки, известной по франшизе "Семейка Аддамс". Известно, что видео было снято для продвижения нового сериала "Уэнсдэй", дебютировавшего на Netflix 23 ноября 2022 года.
В пранке, который длится чуть больше полутора минут, люди по-разному реагируют на "живую" руку по имени "Вещь" — некоторых героев ролика она напугала, а кого-то и вовсе рассмешила. В новом шоу от Netflix роль "Вещи" досталась румынскому фокуснику Виктору Доробанту.
Сериал "Уэнсдэй" рассказывает об адаптации дочери Мартиши и Гомеса Аддамс в школе и о том как она справляется со своими экстрасенсорными способностями.
Ранее "Газета.Ru" рассказала, что "Уэнсдэй" стал самым просматриваемым англоязычным сериалом на Netflix, и всего за неделю смог обогнать по этому показателю четвертый сезон "Очень странных дел".