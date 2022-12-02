Самого красивого осла выбрали в Кении

В Кении прошел необычный конкурс, сообщает «МИР 24». На подиуме, которым стало побережье Индийского океана, главными героями были ослы.
В таком виде их можно увидеть нечасто: каждый предстал перед зрителями и судьями в ярком костюме. Из украшений – цветочные ожерелья. Хозяева не только продумали ишачий образ до мелочей, но и разделили лавры со своими подопечными.
«Я люблю свою ослицу, потому что она помогает мне добраться до любого места, куда я захочу. Я не заставляю ее работать. Я содержу ее в чистоте и хорошо кормлю, чтобы, когда мне нужно путешествовать, она помогала мне добраться туда без проблем», – рассказал хозяин ослицы-призера Ахмед Халид.
Владельцу победителя вручили трофей, щетку для ухода за животным, денежный приз и упряжь.