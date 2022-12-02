Самого красивого осла выбрали в Кении

«Я люблю свою ослицу, потому что она помогает мне добраться до любого места, куда я захочу. Я не заставляю ее работать. Я содержу ее в чистоте и хорошо кормлю, чтобы, когда мне нужно путешествовать, она помогала мне добраться туда без проблем», – рассказал хозяин ослицы-призера Ахмед Халид.