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4 часа назад

Самого красивого осла выбрали в Кении

Мир24

В Кении прошел необычный конкурс, сообщает «МИР 24». На подиуме, которым стало побережье Индийского океана, главными героями были ослы.

Самого красивого осла выбрали в Кении
Фото: Мир24Мир24

В таком виде их можно увидеть нечасто: каждый предстал перед зрителями и судьями в ярком костюме. Из украшений – цветочные ожерелья. Хозяева не только продумали ишачий образ до мелочей, но и разделили лавры со своими подопечными.

«Я люблю свою ослицу, потому что она помогает мне добраться до любого места, куда я захочу. Я не заставляю ее работать. Я содержу ее в чистоте и хорошо кормлю, чтобы, когда мне нужно путешествовать, она помогала мне добраться туда без проблем», – рассказал хозяин ослицы-призера Ахмед Халид.

Владельцу победителя вручили трофей, щетку для ухода за животным, денежный приз и упряжь.

Безумный мир,
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