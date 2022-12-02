Кот принес хозяйке голову аллигатора

Домашний кот в штате Висконсин, США, принес хозяйке оторванную голову аллигатора и положил ее на газон. Об этом сообщает Fox 6 Now.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Вэнди Уизехуэгель рассказала, что необычную находку сделал ее черный кот по кличке Горелый Тост. Соседка женщины приняла добычу кота за рыбу, но затем присмотрелась получше и увидела, что это голова рептилии.

Американка отметила, что кот постоянно приносит ей что-нибудь, но такая крупная добыча ее питомцу попалась впервые. «Он был очень горд собой», — поделилась Уизехуэгель.

Женщина добавила, что, возможно, видела аллигатора, когда была с шурином на озере за несколько дней до этого, но родственник не заметил ничего подобного и только посмеялся над ней.

Уизехуэгель обратилась к специалистам по дикой природе. Биологи предположили, что это голова настоящего аллигатора, длина которого составляла около 90 сантиметров. Аллигатор мог быть чьим-то питомцем, который сбежал или был отпущен намеренно. Каким образом он погиб, неизвестно.