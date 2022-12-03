Японец 9 дней звонил в полицию и оскорблял сотрудников

В Японии 67-летний местный житель на протяжении девяти дней звонил в полицию и оскорблял сотрудников, сообщает Sora News. Отмечается, что пенсионер совершил более 2 тыс. звонков.

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Инцидент произошел в городе Кавагути, префектура Сайтама. Мужчина в телефонных звонках кричал, что всех полицейских следует уволить, обзывал их «большими тупыми задницами» и «ворами налогов».

В среднем каждый звонок длился шесть минут, а всего за беседами с сотрудниками правоохранительных органов он потратил 27 часов.