Канье Уэст назвал Илона Маска "генетическим гибридом"

«Я единственный, кто думает, что Илон может быть наполовину китайцем? Вы когда-нибудь видели его фотографии в детстве? Возьмите китайского гения и соедините его с южноафриканской супермоделью, и у нас будет Илон», — написал музыкант в личном блоге. Также он упомянул и Барака Обаму и призвал «не забывать о бывшем президенте США».