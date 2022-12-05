Как выглядела обладательница «самых больших губ» до пластики

В сети появились фото жительницы Болгарии Андреа Ивановой, которая считает себя обладательницей самых больших губ в мире, до пластических операций. Соответствующие снимки появились на сайте Media Drum World.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных снимках девушка запечатлена в белом топе с кружевной окантовкой и розовыми массивными серьгами прямоугольной формы. Так, на опубликованных кадрах видно, что ранее у Ивановой были губы небольшого объема и вьющиеся волосы каштанового цвета.

Кадр из видео

Известно, что на данный момент блогерша перенесла 32 операции, регулярно увеличивая губы в погоне за внешностью куклы Bratz, и потратила на них 8000 фунтов стерлингов (563 тысячи рублей). Также в октябре героиня материала отпраздновала 25-летие еще одной манипуляцией: она заострила подбородок при помощи введения филлеров. Кроме того, она выпрямила волосы и перекрасила их в светлый оттенок.