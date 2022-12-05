19-летний тиктокер сообщил, что его 76-летняя жена беременна

Кажется, у Прохора Шаляпина появился итальянский последователь. 19-летний Джузеппе Д'Анна, как утверждается, женат на девушке гораздо старше себя. Ну как девушке... Зрелой женщине Марианне 76 лет. В мае этого года парень понял, что все серьезно, и сделал своей пассии предложение руки и сердца, на что та ответила «да».

Фото: Super.ru Super.ru

Сегодня Джузеппе сообщил еще об одном радостном событии: Марианна ждет ребенка. Звучит так, как звучит, мы согласны. И тем не менее парень опубликовал видео, в котором он целует округлившийся живот 76-летней возлюбленной, подписав его английским словом pregnant (беременна).

Хейтеры не заставили себя долго ждать и в чем только (в которой уже раз!) ни обвинили парня. Но Джузеппе стоит на своем: мол, никакого хитрого умысла и тем более обмана тут нет, все это –– любовь и чистая правда! И спустя несколько часов для пущей убедительности запостил еще и кадры с беби-шауэра.