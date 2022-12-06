5 самых мистических картин художественного музея Новосибирска

Подлинники этих картин новосибирцы могут увидеть практически в любой день – все они находятся в постоянной экспозиции Новосибирского государственного художественного музея. Объединяет их и другое – от каждого из полотен исходит необъяснимый мистический флер, который манит и пугает одновременно. Вашему вниманию – пять самых загадочных и жутковатых картин из собрания НГХМ.

Фото: VN.ru VN.ru

«Натюрморт с самоваром» (Илья Машков, 1920-21)

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Одно из самых известных и ценных музейных полотен. Авангардисты, к числу которых принадлежал Машков, вернули натюрморту статус «высокого искусства», но взглянули на этот жанр по-новому. На первый взгляд, наполнение натюрморта традиционно: самовар, фрукты, маслёнка… Но становится не по себе, едва взгляд падает на череп в правой части картины. Черное полотно под ним выступает метафоричной границей между мертвым и живым, а тарелка окружает мертвую голову, будто нимб.

«Солнечная корона» (Аполлинарий Васнецов, 1914)

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«Постепенно смеркалось. За темной тенью скрывался диск солнца. Освещение окружающего ландшафта быстро приобретало какой-то странный, неземной оттенок, вселяя чувство тревоги… А отец смотрел, зарисовывал, запоминал, быстро наносил краски на полотно», – так описывал свои впечатления от солнечного затмения, увиденного в 1914 году под Феодосией, сын Аполлинария Васнецова. Испытать подобное жители Новосибирска могли летом 2008 года. Картина «Солнечная корона» поможет вновь ощутить тот первобытный трепет.

«Симфония действия» (Константин Юон, 1922)

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Апокалипсис, изображенный на картине, стал реакцией художника на недавние революционные события. Старый мир, изображенный в теплых тонах, рушится в страшном водовороте, а люди в ожидании неминуемой гибели, кажется, потеряли всякую надежду. Впереди проступают очертания мира нового, который Юон показывает размытым, холодным и мрачным…

«В раздумье» (Виктор Васнецов, около 1880)

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Эта картина получилась у Васнецова еще более мрачной, чем другое его творение с похожим сюжетом – знаменитый «Витязь на распутье», выставленный в Русском музее. От полотна веет ужасом и безысходностью. Дремучий, почти черный лес обступает богатыря со всех сторон, деревья, будто нечисть, угрожающе нависают над ним. А если обратить внимание, что витязь безоружен – у него нет ни копья, ни меча, ни стрел в колчане – за судьбу героя становится совсем тревожно.

«Часовня» (Николай Рерих, год создания неизвестен)

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