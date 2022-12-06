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21 минуту назад

Отец отбил двухлетнюю дочь у набросившегося на нее койота

Lenta.ru

Житель американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, голыми руками отбил двухлетнюю дочь у набросившегося на нее на улице койота. На видео произошедшего обратило внимание издание New York Post (NYP).

Отец отбил двухлетнюю дочь у набросившегося на нее койота
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На записи с камеры наблюдения видно, как отец ребенка Ариэль Элияху загружал вещи в черный внедорожник рядом с домом. Внезапно на его дочь напал койот. Хищник повалил девочку, схватил за ногу и попытался оттащить в сторону. Отец услышал крик дочери и бросился к ней. После этого животное сразу же отпустило девочку, но не уходило, пока мужчина не запустил в него пластиковой бутылкой.

Мать девочки Шира Элияху тоже выбежала из дома, чтобы помочь дочери.

«У нее все штаны были в крови. Я сняла их и увидела царапины. Нам пришлось сделать укол от бешенства. Остается только надеяться, что все будет в порядке», — прокомментировала случившиеся она.

Элияху живут в этом районе уже три года. Они рассказали, что койоты и другие дикие звери часто появляются в окрестностях, но обычно они боятся приближаться к людям.

Полученные девочкой травмы оказались неопасными для жизни, но теперь она боится выходить на улицу. Специалисты забрали одежду пострадавшей, чтобы получить образцы ДНК койота. Животное собираются поймать и усыпить.

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