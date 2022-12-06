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1 час назад

Крокодил укусил наступившего в лужу мужчину

Lenta.ru

Житель Австралии наступил в лужу недалеко от расположенного в дикой местности кемпинга в округе Кимберли, штат Западная Австралия, и попал в пасть гребнистого крокодила. Об этом сообщает Yahoo News.

Крокодил укусил наступившего в лужу мужчину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кайл Хатчинсон во время прогулки с друзьями попал в глубокую лужу и сразу почувствовал пронзительную боль. Мужчину укусил за ногу гребнистый крокодил длиной около полутора метров. Хатчинсон получил шесть ран возле колена, пока пытался отбиться от рептилии.

После того, как очевидцы оказали пострадавшему первую помощь, его экстренно доставили в больницу города Кунунарра. Врачи осмотрели пациента и очень удивились, что крокодил не задел жизненно важные сосуды и артерии. Через два часа мужчина отправился с друзьями в местный паб, где решил отметить тот факт, что остался жив и сравнительно здоров.

Безумный мир,Yahoo,
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