Крокодил укусил наступившего в лужу мужчину

Житель Австралии наступил в лужу недалеко от расположенного в дикой местности кемпинга в округе Кимберли, штат Западная Австралия, и попал в пасть гребнистого крокодила. Об этом сообщает Yahoo News.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Кайл Хатчинсон во время прогулки с друзьями попал в глубокую лужу и сразу почувствовал пронзительную боль. Мужчину укусил за ногу гребнистый крокодил длиной около полутора метров. Хатчинсон получил шесть ран возле колена, пока пытался отбиться от рептилии.