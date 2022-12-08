Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
3 часа назад

Кобра выползла из крана и напугала мывших руки мужчин

Lenta.ru

В бразильском штате Сеара мужчины столкнулись с коброй, выползшей из крана. Об этом сообщает Globo.

Инцидент произошел в пятницу, 2 декабря. Местные жители вырыли колодец и впервые открыли кран с водой. Когда несколько мужчин начали мыть руки, из крана внезапно вылезла ядовитая змея и напугала всех присутствующих. На кадрах видно, как поток воды выталкивает кобру из крана.

Жители считают, что змея застряла в колодце во время строительства.

«Мы сильно испугались, но никто не пострадал. Змея, казалось, испугалась больше нас и сразу же уползла в кусты», — рассказывает местный фермер Антонио Педроса.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии Керри Дженкинс сняла на видео змею, которая выползла из-под капота ее движущегося автомобиля. Женщина поделилась роликом в социальной сети и сообщила, что остановила машину при первой же возможности.

Безумный мир,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители