Стоматологи сделали елку из слепков зубов

Сотрудники нижегородской зуботехнической лаборатории сделали новогоднюю елку из слепков зубов. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказал специалист по связям с общественностью ННГУ Алексей Никонов .

Елочка находится в зуботехнической лаборатории в Областной стоматологической поликлинике на улице Большой Покровской. Как рассказал Алексей Никонов ИА «В городе N», специалисты использовали настоящие слепки зубов. Некоторые из них окрашены в голубой цвет. Кроме того, елку украсили красные звезды и символы наступающего года по китайскому календарю — синие кролики, сделанные из гипса, а также бусы и розовые банты.