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3 часа назад

Стоматологи сделали елку из слепков зубов

В городе N

Сотрудники нижегородской зуботехнической лаборатории сделали новогоднюю елку из слепков зубов. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказал специалист по связям с общественностью ННГУ Алексей Никонов.

Стоматологи сделали елку из слепков зубов
Фото: В городе NВ городе N

Елочка находится в зуботехнической лаборатории в Областной стоматологической поликлинике на улице Большой Покровской. Как рассказал Алексей Никонов ИА «В городе N», специалисты использовали настоящие слепки зубов. Некоторые из них окрашены в голубой цвет. Кроме того, елку украсили красные звезды и символы наступающего года по китайскому календарю — синие кролики, сделанные из гипса, а также бусы и розовые банты.

Идея не совсем оригинальная, но в Нижнем я такую впервые вижу, — отметил Никонов.

Безумный мир,Алексей Никонов,
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