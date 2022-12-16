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1 час назад

20-летняя выпускница школы больше года выдавала себя за врача в государственной больнице

Газета.Ru

В Турции 20-летняя выпускница школы больше года выдавала себя за врача в государственной больнице, несмотря на то, что никогда не изучала медицину, пишет Oddity Central.

20-летняя турчанка год выдавала себя за врача в больнице
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Семья Айши Озкираз всегда хотела, чтобы дочь стала врачом, поэтому после окончания школы она попыталась поступить в медицинский колледж, но провалила экзамены. Турчанка не хотела расстраивать родителей: вместо того, чтобы рассказать им правду, она сообщила, что успешно прошла вступительные экзамены, подделав документы о зачислении.

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После этого Айша поселилась в стамбульском общежитии и рассказала людям, что она действительно студентка-медик. Женщина также напечатала поддельный студенческий билет и начала гулять около медицинского университета, общаясь с будущими врачами.

Однажды, когда ее мать заболела и ту пришлось отвезти в больницу, Озкираз начала рассказывать персоналу клиники, что она сама врач, показав фейковое удостоверение. Завоевав доверие персонала, Айше предложили там работать, и она ухватилась за эту возможность.

«Главный врач, которому я сказала, что хочу стать детским хирургом, даже позвал меня на операцию. Во время операции он сказал мне: «Давай, зашивай рану», — рассказала женщина.

В конце концов, настоящие врачи в больнице заподозрили неладное, потому что Айша избегала ответов на основные медицинские вопросы или просто отвечала неправильно. Когда они убедились, что она не та, за кого себя выдает, вызвали полицию.

При обыске на съемной квартире Айши офицеры обнаружили несколько поддельных удостоверений личности из нескольких больниц, поддельные документы и медицинскую форму. Она была арестована и в конце концов призналась, что всех обманула.

Родители женщины до сих пор не могут поверить, что их ребенок солгал им, и считают, что в истории «не все так гладко».

«Мой ребенок никогда бы не решился на такое. Она была в операционных, с ней был и главврач. Она на фотографиях с доктором. Когда мы болтали по видеосвязи, она сидела в палате с медсестрами. Это все ложь? Мы ничего не можем понять!», — рассказала мать Айши.

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