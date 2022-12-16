Найдена причина, по которой инопланетяне не контактируют с Землей

Если инопланетяне действительно существуют, почему они до сих пор не пытались связаться с нами? Учёные выдвинули новую гипотезу, которая может ответить на данный вопрос.

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Вероятно, проблема в том, что наша планета не демонстрирует инопланетянам признаки разумной жизни. Мы начали отправлять сигналы, которые можно обнаружить из космоса, только с 1930-х годов. Внеземная цивилизация могла пока просто не получить сообщение или не ответить на него. По сути, только звёздные системы в пределах 50 световых лет успели бы отреагировать с тех пор, как Земля начала вещание.