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1 час назад

Тиктокерша придумала необычный способ избежать падения на льду

Lenta.ru

Чтобы не поскользнуться на льду, британка Мел, которая ведет в TikTok страницу под названием @mels_family_life, посоветовала своим читателям надевать носки на ботинки. На необычный способ избежать падения зимой обратило внимание издание My London.

Девушка придумала необычный способ избежать падения на льду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ролике, опубликованном на ее странице, можно увидеть, как она гуляет по льду в носках, надетых на ботинки.

«Это полностью меняет дело. Когда скользко, надеваем носки поверх ботинок», — говорит она в видео.

В подписи к ролику Мел объяснила, что это не шутка.

«Вы поблагодарите меня позже», — заверила она.

В комментариях подписчики подтвердили эффективность такого метода. «Бабушка научила меня делать так много лет назад! Прекрасно работает!» — пишет один из комментаторов.

Безумный мир,
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