Девушка придумала необычный способ избежать падения на льду

Чтобы не поскользнуться на льду, британка Мел, которая ведет в TikTok страницу под названием @mels_family_life, посоветовала своим читателям надевать носки на ботинки. На необычный способ избежать падения зимой обратило внимание издание My London.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В ролике, опубликованном на ее странице, можно увидеть, как она гуляет по льду в носках, надетых на ботинки.

«Это полностью меняет дело. Когда скользко, надеваем носки поверх ботинок», — говорит она в видео.

В подписи к ролику Мел объяснила, что это не шутка.

«Вы поблагодарите меня позже», — заверила она.