Девушка придумала необычный способ избежать падения на льду

Чтобы не поскользнуться на льду, британка Мел, которая ведет в TikTok страницу под названием @mels_family_life, посоветовала своим читателям надевать носки на ботинки. На необычный способ избежать падения зимой обратило внимание издание My London.
В ролике, опубликованном на ее странице, можно увидеть, как она гуляет по льду в носках, надетых на ботинки.
«Это полностью меняет дело. Когда скользко, надеваем носки поверх ботинок», — говорит она в видео.
В подписи к ролику Мел объяснила, что это не шутка.
«Вы поблагодарите меня позже», — заверила она.
В комментариях подписчики подтвердили эффективность такого метода. «Бабушка научила меня делать так много лет назад! Прекрасно работает!» — пишет один из комментаторов.