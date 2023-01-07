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1 час назад

Чем занимается человек, который застраховал вкусовые рецепторы

Мира Маркина

Что для вас – работа мечты? Многие хотя бы раз фантазировали об этом. Но редко кому выпадает шанс воплотить свою фантазию в жизнь. Джону Харрисону из США это удалось. Чем он занимается и почему застраховал свои вкусовые рецепторы на миллион долларов, читайте в материале “Рамблера”.

Чем занимается человек, который застраховал вкусовые рецепторы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Джон Харрисон работает дегустатором мороженого. В среднем в день Харрисон пробует около 60 упаковок мороженого для компании Edy's Grand Ice Cream. Фабрика делает 20 разных вкусов ежедневно, по три образца для каждого вкуса — по одному в начале, середине и конце производственного цикла.

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Каждая дегустация проходит по следующему алгоритму:

Кадр из видео

“Сначала я пробую глазами, поэтому, если мороженое выглядит неаппетитно, остальное уже неважно. Затем я даю мороженому нагреться примерно до 10–12 градусов, чтобы максимизировать вкус и получить полную верхнюю ноту, букет и аромат. Для дегустации я использую позолоченную ложку, потому что дерево и пластик имеют легкий привкус смолы, а мне нужно избегать всего, что может засорить мои вкусовые рецепторы. Я держу мороженое во рту, чтобы оно покрыло все вкусовые рецепторы, а затем выплевываю его”, – рассказал Джон в интервью порталу Cooking Light.

По оценкам мужчины, за 30 лет работы в этом бизнесе он протестировал на вкус почти 200 миллионов галлонов мороженого и поправился на 20 килограммов.

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Харрисон мог сразу определить разницу между 12% и 11,5% жира в продукте. Компания нашла услуги Джона настолько ценными, что застраховала его вкусовые рецепторы на миллион долларов.

Интерес к этому лакомству можно назвать традиционной в семье Харрисона. Все началось в 1880 году, когда прадедушка Джона открыл два кафе-мороженого в Нью-Йорке. Некоторое время спустя его дед основал первый молочный кооператив в Теннесси. Отец Джона владел молочной фабрикой в Атланте, а его дядя – фабрикой по производству мороженого в Мемфисе. Так что будущее Харрисона-младшего было некоторым образом предопределено.

В 1980 году Джон Харрисон присоединился к Edy's в качестве главного дегустатора компании, а на пенсию ушел только три десятка лет спустя.

Безумный мир,Джон Харрисон,
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