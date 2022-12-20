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45 минут назад

Филиппинец прославился тем, что рисует картины собственной кровью

Газета.Ruиещё 2

Художник с Филиппин прославился тем, что рисует свои картины собственной кровью, пишет Oddity Central. Его подход к созданию работ вызывает у людей как критику, так и восторг.

Художник прославился, рисуя картины собственной кровью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Элито Цирка родился в бедной семье, поэтому в детстве родители не могли позволить ему купить краску и прочие принадлежности. Будущий художник начал экспериментировать, пытаясь найти замену гуаши и акварели.

Филиппинец использовал сок слив, томатов, пока случайно не поцарапал руку. Он быстро понял, что кровь не только делает его картины более долговечными, так как ее труднее стереть с холста, но и придавала работам дополнительную особенность.

"Моя философия заключается в том, что жизнь циклична, поэтому моя кровь - это инструмент, который служит напоминанием о том, откуда я пришел", - объяснил Элито.

Мужчина рассказал, что примерно раз в три месяца заходит в больницу, чтобы сдать кровь, которую он затем хранит в морозильной камере в своей студии.

"Люди боятся крови. Потому что в их представлении кровь означает смерть. Но я хочу изменить это убеждение. Я хочу, чтобы люди думали, что это не смерть, а любовь и жизнь", - добавил Цирка.

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