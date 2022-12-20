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2 часа назад

Мужчина устал чистить пупок и зашил его

Lenta.ru

Пользователь TikTok из Аргентины устал чистить пупок и принял решение зашить его. Об этом сообщает The New York Post.

Мужчина устал чистить пупок и зашил его
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчина и раньше удивлял подписчиков своим внешним видом: он сделал сплит языка и тоннели в ушах. Однако в конце ноября он озадачил пользователей, опубликовав видео с фотографиями зашитого пупка. Подпись под роликом гласит: «Когда думаешь, что пупок существует только для скопления грязи». Позже мужчина добавил второе видео, продемонстрировав заживающий шов.

Ролик набрал более 3,2 миллиона просмотров. Многие пользователи не поверили, что мужчина решился на операцию только для того, чтобы в его пупке больше не скапливалась грязь. «Господи, люди, вопрос не в том почему, а в том, почему бы и нет», — пошутил один комментатор.

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