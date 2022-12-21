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3 часа назад

Женщины начали гадать на замужество с помощью искусственного интеллекта

Lenta.ru

В социальной сети TikTok набрал популярность новый тренд, участницы которого в шутку утверждают, что нашли способ определить вероятность замужества в 2023 году. Для этого девушки используют фильтр под названием AI Manga, который при помощью нейросети превращает фотографии в картинки.

Женщины начали гадать на замужество с помощью искусственного интеллекта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сначала девушки, решившие погадать с помощью искусственного интеллекта, снимают на камеру свою правую руку, используя фильтр AI Manga. Затем фильтр превращает фотографии в изображения в аниме-стиле. Участницы флешмоба утверждают, что если на картинке, сделанной из снимка руки, на безымянном пальце появляется кольцо, то свадьба в 2023 году состоится.

«Говорят, если появится кольцо, то выйдешь замуж в 2023 году», — подписывают ролики пользовательницы TikTok. Если же нейросеть не сгенерировала кольцо на безымянном пальце, свадьбы в следующем году не будет, считают пользовательницы TikTok.

При помощи искусственного интеллекта пользователи TikTok также пытаются найти привидения: иногда эффект генерирует изображения с большим количеством людей, чем было на оригинальном снимке.

Ранее блогеры заметили улучшающий внешность фильтр во время съемки видео в TikTok. Приложение автоматически меняет черты лица и разглаживает кожу с помощью встроенного в интерфейс эффекта без согласия пользователей.

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