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3 часа назад

Жена случайно сожгла спрятанную в камине заначку мужа

Lenta.ru

В Италии жительница Рима случайно сожгла спрятанную в дымоходе камина заначку мужа на 20 тысяч евро (1,5 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Жена случайно сожгла спрятанную в камине заначку мужа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчина боялся, что воры проникнут в дом и украдут деньги, поэтому летом решил спрятать облигации государственного займа на 20 тысяч евро (1,5 миллиона рублей) в дымоход. Он планировал перепрятать деньги зимой, перед началом отопительного сезона.

Но итальянец забыл о деньгах и вспомнил о них только после того, как не знавшая о заначке жена разожгла камин на Рождество. «Когда я увидел пламя и понял, что лишился облигаций, я чуть не потерял сознание», — рассказал он.

После произошедшего мужчина связался с братом, который работает на почте. Брат сказал ему, что если у него есть серийный номер облигаций, их могут перевыпустить.

Ранее сообщалось, что жительница Китая не знала о хранившейся в картонной коробке тайной заначке мужа и случайно сдала ее на переработку вместе с другим мусором. Мужчине пришлось не только сознаться семье в том, что он утаивал от них часть дохода, но и вместе с правоохранителями перерыть горы мусора в 40-градусную жару.

Безумный мир,
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