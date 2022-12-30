Жена случайно сожгла спрятанную в камине заначку мужа

В Италии жительница Рима случайно сожгла спрятанную в дымоходе камина заначку мужа на 20 тысяч евро (1,5 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мужчина боялся, что воры проникнут в дом и украдут деньги, поэтому летом решил спрятать облигации государственного займа на 20 тысяч евро (1,5 миллиона рублей) в дымоход. Он планировал перепрятать деньги зимой, перед началом отопительного сезона.

Но итальянец забыл о деньгах и вспомнил о них только после того, как не знавшая о заначке жена разожгла камин на Рождество. «Когда я увидел пламя и понял, что лишился облигаций, я чуть не потерял сознание», — рассказал он.

После произошедшего мужчина связался с братом, который работает на почте. Брат сказал ему, что если у него есть серийный номер облигаций, их могут перевыпустить.