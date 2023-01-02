Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Мужчина расстался с девушкой и попытался отсудить потраченные на нее деньги

Lenta.ru

Житель Москвы после расставания с девушкой захотел вернуть деньги, которые он потратил, пока они встречались. Об этом РИА Новости рассказали в Бутырском суде.

Мужчина попытался отсудить потраченные на девушку деньги после расставания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В материалах дела отмечается, что пара состояла в отношениях почти год. Все это время россиянин переводил возлюбленной деньги для оплаты такси, кофе, ресторанов, заправки, а также на другие расходы. Расставшись с девушкой, мужчина захотел вернуть потраченное и подал иск в суд, заявив, что давал деньги в долг, а теперь ему их не возвращают.

Ранее сообщалось, что жительницу российского города заставили платить за переезд из аварийного дома.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители