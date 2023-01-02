Мужчина попытался отсудить потраченные на девушку деньги после расставания

Житель Москвы после расставания с девушкой захотел вернуть деньги, которые он потратил, пока они встречались. Об этом РИА Новости рассказали в Бутырском суде.

В материалах дела отмечается, что пара состояла в отношениях почти год. Все это время россиянин переводил возлюбленной деньги для оплаты такси, кофе, ресторанов, заправки, а также на другие расходы. Расставшись с девушкой, мужчина захотел вернуть потраченное и подал иск в суд, заявив, что давал деньги в долг, а теперь ему их не возвращают.