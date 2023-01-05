Почему жители этого города уверены, что их оберегают инопланетяне

Инопланетян редко изображают в положительном свете. В воображении людей они чаще всего пытаются поработить человечество. Тем интереснее история мексиканских городов Сьюдад-Мадеро и Тампико, жители которых уверены, что вот уже 55 лет находятся под защитой пришельцев. «Лента.ру» рассказывает историю этого странного культа.

Фото: Лента.ру Лента.ру

23 августа 2005 года в районе Багамских островов начал формироваться ураган, которому по традиции дали женское имя «Катрина». Циклон обогнул Кубу, прошелся по оконечности Флориды и направился в сторону Мексики.

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Жители мексиканских городов Сьюдад-Мадеро и Тампико, которым он грозил, заранее знали, что делать. Они вышли к океану с плакатами, обращенными к силам, которые десятилетиями защищали их от стихии.

Многие в Тампико верили, что обязаны спокойной жизнью инопланетянам, якобы построившим подводную базу в Мексиканском заливе. По их мнению, в 1988 году именно гости из космоса отвели ураган «Гилберт», который, по прогнозам синоптиков, мог нанести местности огромный ущерб. Теперь они надеялись, что пришельцы спасут их и от «Катрины».

И действительно, в последний момент ураган развернулся на 90 градусов и обошел Мексику стороной. Вместо нее под страшный удар попала родина джаза — американский город Новый Орлеан. Когда-то самый многолюдный город Луизианы до сих пор приходит в себя после катастрофы, в которой погибли более 1500 человек.

Огни над океаном

События, которые привели к появлению в Мексике одного из самых странных культов, начались летом 1967 года. «5 августа около 20:15 тысячи жителей увидели флотилию НЛО, по форме напоминающих летающие тарелки, которая пересекла город с юго-запада на северо-восток и пропала над океаном», — писала 6 августа 1967 года газета El Sol de Tampico.

71-летняя Беатрис Гарсия была подростком, когда вместе с подругой стала свидетельницей этого странного явления.

«Это не могли быть самолеты, судя по тому, как они появились и как вели себя, — вспоминала она. — Самолеты так не летают. Они двигались медленно, и их было много».

Диспетчерская вышка аэропорта Тампико тоже подтвердила появление в воздушном пространстве девяти ярких огней, которые оставляли за собой в небе светящийся след. Рабочие местного нефтеперерабатывающего завода утверждали, что размер объектов, пролетевших в двухстах метрах от предприятия, составлял около 30 метров. Каким образом это удалось выяснить, не уточнялось.

7 августа один НЛО появился снова, его видели сотни жителей, так как он пронесся прямо над городом. Истерия вышла на новый уровень, а газеты вовсю трубили о главной сенсации года.

Огням в небе приписывали инопланетное происхождение, но есть и более простое объяснение. Именно в 1967 году Национальная комиссия по космосу, которая действовала при правительственном секретариате связи и транспорта, проводила пуски экспериментальных ракет, способных подниматься на высоту до 50 километров. Они стартовали в штате Герреро, расположенном к юго-западу от Тампико. НЛО, взволновавшие жителей города, прилетели именно с этого направления.

Гости небесные

Мексиканское общество очень религиозно. В наши дни почти 80 процентов населения этой страны остаются приверженцами католической церкви, а 60-70 лет назад их было 90 процентов. В религиозных воззрениях мексиканцев удивительным образом сплетаются католицизм, принесенный конкистадорами, и древние легенды ацтеков и майя, которые жили на этой земле в доколумбовы времена. В конце 1940-х годов сообщения о летающих тарелках создали почву для появления нового поверья, в котором смешались элементы мифа, науки и фантастики.

Историями об НЛО газетчики начали заполнять страницы своих изданий еще в XIX веке. Тогда шла яростная борьба за небо, в воздух поднимались многочисленные воздушные шары и аэростаты, вскоре оторвутся от земли и первые крылатые машины, построенные пионерами авиации. Тогда же Герберт Уэллс выпустил великий роман «Война миров», в котором Землю атакуют марсиане.

С начала XX века все чаще встречались люди, уверяющие, что лично видели гостей из иных миров. Скорее всего, этому в немалой степени способствовала растущая популярность научной фантастики. Веру в неминуемый контакт с инопланетянами подпитывало и развитие космонавтики. Знаменитый ученый и популяризатор науки Карл Саган вспоминал всплеск сообщений о «кораблях инопланетян» после запуска первого советского спутника в октябре 1957 года.

Из 1178 сообщений об НЛО, задокументированных в США в том году, на квартал с октября по декабрь приходится не 25 процентов, как подсказывает теория вероятности, а 701 случай, то есть 60 процентов. Напрашивается объяснение: огромный интерес к спутнику и вызвал избыток «видений» НЛО. Люди стали чаще поднимать глаза к небу и наблюдать непонятные, хотя и вполне естественные явления.

Карл Саган – из книги «Мир, полный демонов: наука — как свеча во тьме»

Сюда же, вполне возможно, примешивалась и простая логика: если уж человек вышел в космос, нет ничего удивительного в том, что это сделали и другие космические цивилизации. Например, все те же марсиане, существование которых в 1950-1960-е годы еще не было окончательно опровергнуто. Кроме того, ради увеличения тиражей таблоиды с удовольствием распространяли любые байки, связанные с пришельцами.

Инопланетяне против Богоматери

В прошлом Тампико всегда не везло с ураганами. Старожилы до сих пор с содроганием вспоминают два самых разрушительных циклона XX века: «Инес» и «Хильду». В 1955 году «Хильда» затопила 90 процентов территории города. Тогда погибли 300 человек, 15 тысяч горожан остались без крова. В 1966-м «Инес», уже ослабевая, ударила по штату Тамаулипас, отрезав ведущие в Тампико дороги и уничтожив дома 84 тысяч жителей.

В октябре 1967 на Тампико должен был обрушиться ураган «Ферн». Метеорологи предупредили о надвигающемся стихийном бедствии, а местные жители, еще не полностью оправившись от прошлогоднего визита «Инес», принялись готовиться к новому удару. Но циклон потерял силу и исчез, не достигнув берега. Именно тогда поползли первые слухи об инопланетном покровительстве.

Окончательно культ оформился в 1988-м году, когда город обошел ураган «Гилберт». Вскоре после этого президент Ассоциации научных исследований НЛО в Тамаулипасе Хуан Карлос Рамон Лопес Диас объявил, что это дело добрых инопланетян, поселившихся в водах залива.

Диас утверждал, что во время медитации лично посетил инопланетную базу в виде так называемого астрального тела. Согласно его рассказу, она называется Амупак и состоит из хрусталя и металла. Ее населяют светлокожие великаны ростом под три метра, которые, по словам Диаса, «излучают энергию». Они обладают более развитым сознанием, чем люди, и решили построить Амупак, насмотревшись на страдания жителей Тампико после урагана «Инес».

Не стоит думать, что защитой Тампико занимаются только инопланетяне. После визита «Инес» местная католическая община тоже решила положить конец выходкам разбушевавшейся стихии. В 1967 году, когда небо над Тампико наводнили НЛО, в городе была возведена статуя Богоматери Кармельской, которую считают покровительницей моряков.

Историк Каролина Инфанте и ее сторонники то ли в шутку, то ли всерьез выдвинули теорию, что жителей защищает именно эта статуя, а пришельцы тут совершенно ни при чем.

Космические доходы

В борьбе инопланетян со Святой Девой лучше всего себя чувствуют жители Тампико. Благодаря слухам о пришельцах город стал местом паломничества любителей НЛО и просто любопытных туристов.

Чуть ли не каждый магазинчик сувениров предлагает купить футболки, кружки и прочую мелочовку с изображением защитников Тампико. Кроме того, в городе проводится фестиваль, посвященный пришельцам, который городские чиновники вознамерились объявить официальным праздником.

Одним словом, легенда о покровителях из иных миров дала неплохой толчок экономике Тампико. Все радуются, танцуют и зарабатывают

В октябре 2022 года вера в инопланетное покровительство Тампико выдержала еще одну проверку. Ураган «Карл», образовавшийся в Мексиканском заливе, двинулся в сторону Тампико. Городу снова грозило разрушение.

71-летняя Беатрис Гарсия, заставшая нашествие летающих тарелок в 1967 году, ни секунды не сомневалась в том, что произойдет дальше. «Я сразу сказала: "Они защитят нас", — рассказывает она, подразумевая инопланетян. — Я в это искренне верю: они существуют, и база их существует».

И циклон действительно распался, не дойдя до побережья. Это вызвало очередной взрыв интереса к странному городу. Правда, за кричащими заголовками желтой прессы почти не слышно ученых, которые не видят в случившемся ничего невероятного.

Скучная наука

Бывший начальник метеорологической службы Тампико Хавьер Франсиско Альварес объясняет, что траектории ураганов не бывают постоянными и постепенно меняются. По его мнению, от урагана «Карл» город спасли не пришельцы, а разница в температуре океана у побережья.

Временное везение может закончиться в любой момент, уверен Альварес. Того же мнения придерживается метеоролог Росарио Ромеро из Национального автономного университета Мексики. Она объясняет аномалию преобладанием в регионе западных ветров, которые направляют ураганы в сторону США. Но это не будет длиться вечно.

Альвареса беспокоит, что легенда об инопланетянах затуманила умы не только уфологам, увлеченным паранаучными изысканиями, и торговцам майками с «маленькими зелеными человечками». Местные чиновники тоже все спокойнее относятся к ураганам. Ученый полагает, что такое отношение очень опасно. Это подтверждает сильное наводнение, случившееся в Тампико после урагана «Ингрид» в 2013 году. В тот раз надежда на инопланетян оказалась напрасной.

Под пологом сказки

Несмотря на предупреждения ученых, Тампико продолжает жить в своем странном мире. Старожилов можно понять: они своими глазами видели ужасные разрушения и жертвы, нанесенные ураганами. Ради спасения от такой беды поверишь во что угодно, даже в зеленых человечков из комиксов.

На материале, полученном в Тампико, какой-нибудь религиовед вполне мог бы защитить диссертацию о возникновении религиозных сообществ. В наше время нечасто увидишь, как стечение обстоятельств приводит к рождению культа, адептами которого становятся тысячи человек.