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1 час назад

Состояние кошки Тейлор Свифт оценивается в $97 млн

Мир24

Шотландская вислоухая кошка по кличке Оливия Бенсон, которая принадлежит американской певице Тейлор Свифт, вошла в тройку самых богатых животных в мире. Состояние животного оценивается в $97 млн, сообщает NME.

Состояние кошки Тейлор Свифт оценивается в $97 млн
Фото: Мир24Мир24

Эту сумму Оливия Бенсон заработала участием в клипах своей хозяйки, собственной сувенирной продукцией и съемками в рекламе ряда популярных товаров массового потребления.

Отмечается, что кошка получила свою кличку в честь героини сериала «Закон и порядок: Специальный корпус», сыгранной актрисой Мариской Харгитей.

Список самых богатых в мире животных был составлен на основе анализа соцсетей знаменитых питомцев, включая число их подписчиков, вовлечение в рекламную и иную деятельность. На первом месте рейтинга с состоянием в $500 миллионов находится немецкая овчарка Гюнтер VI. На втором месте кошка Нала, у которой в соцсетях 4 миллиона подписчиков. Ее состояние оценивается в $100 миллионов. На четвертом месте, сразу после Оливии Бенсон, в список попали пять собак телеведущей Опры Уинфри, их совокупное состояние – $25 миллионов.

Ранее сообщалось, что новой актрисой драматического театра Ачинска в Красноярском крае стала кошка. Она сыграла роль в постановке по повести Ивана Тургенева «Первая любовь».

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