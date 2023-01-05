Состояние кошки Тейлор Свифт оценивается в $97 млн

Список самых богатых в мире животных был составлен на основе анализа соцсетей знаменитых питомцев, включая число их подписчиков, вовлечение в рекламную и иную деятельность. На первом месте рейтинга с состоянием в $500 миллионов находится немецкая овчарка Гюнтер VI. На втором месте кошка Нала, у которой в соцсетях 4 миллиона подписчиков. Ее состояние оценивается в $100 миллионов. На четвертом месте, сразу после Оливии Бенсон, в список попали пять собак телеведущей Опры Уинфри, их совокупное состояние – $25 миллионов.