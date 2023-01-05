Необычный способ выгула собаки рассмешил пользователей сети

«Ответственный хозяин. Вывел друга», «Скорее всего начиналось все так: "Дорогой, с собакой сходи полежать"», «Прекрасный пес, позаботился о хозяине, вывел на погулять», «Переел оливье», «И смешно, и актуально. Когда есть собака, дождь, метель, тусовки и прочие факторы не могут стать помехой», «Это разгрузочные дни в промежутках между застольями», — написали юзеры.