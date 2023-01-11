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1 час назад

Индиец живет с 30-килограммовой силиконовой копией погибшей жены

Газета.Ru

Житель Индии стал известным после того, как рассказал, что живет с силиконовой куклой, которая является точной копией его покойной жены, пишет Oddity Central.

Индиец живет с силиконовой копией погибшей жены
Фото: Игорь Зарембо/РИА НовостиИгорь Зарембо/РИА Новости

Тапас Сандиля рассказал, что его жена, с которой он прожил 39 лет, умерла в 2021 году во время пандемии коронавируса. После похорон супруги мужчина начал искать художника, который мог бы сделать из силикона реалистичную копию женщины. На создание куклы ушло полгода, а индиец заплатил мастеру около $3000.

По словам Тапаса, он работал вместе с художником и контролировал процесс, чтобы кукла получилась максимально точной копией. Теперь 30-килограммовая силиконовая женщина, одетая в праздничное платье, постоянно сидит на качелях — любимом месте умершей.

«Если мы можем хранить дома фотографии в рамках после чьей-то смерти, почему бы не сделать статую?», — считает Сандиля.

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