Индиец живет с силиконовой копией погибшей жены

Житель Индии стал известным после того, как рассказал, что живет с силиконовой куклой, которая является точной копией его покойной жены, пишет Oddity Central.

Тапас Сандиля рассказал, что его жена, с которой он прожил 39 лет, умерла в 2021 году во время пандемии коронавируса. После похорон супруги мужчина начал искать художника, который мог бы сделать из силикона реалистичную копию женщины. На создание куклы ушло полгода, а индиец заплатил мастеру около $3000.