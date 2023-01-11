Индиец живет с силиконовой копией погибшей жены

Житель Индии стал известным после того, как рассказал, что живет с силиконовой куклой, которая является точной копией его покойной жены, пишет Oddity Central.
Тапас Сандиля рассказал, что его жена, с которой он прожил 39 лет, умерла в 2021 году во время пандемии коронавируса. После похорон супруги мужчина начал искать художника, который мог бы сделать из силикона реалистичную копию женщины. На создание куклы ушло полгода, а индиец заплатил мастеру около $3000.
По словам Тапаса, он работал вместе с художником и контролировал процесс, чтобы кукла получилась максимально точной копией. Теперь 30-килограммовая силиконовая женщина, одетая в праздничное платье, постоянно сидит на качелях — любимом месте умершей.
«Если мы можем хранить дома фотографии в рамках после чьей-то смерти, почему бы не сделать статую?», — считает Сандиля.