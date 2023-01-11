Гигантский питон проломил крышу жилого дома

Через полчаса после случившегося на место прибыла полиция, пион в это время спрятался под мусорной корзиной на кухне. Животное удалось поймать, а затем выпустить в естественную среду обитания. Известно, что вес питона составил более семи килограммов. Сетчатый питон считается самой длинной змеей на планете.