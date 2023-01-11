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41 минуту назад

Гигантский питон проломил крышу жилого дома

Мария Иглина

Крыша частного дома в Малайзии обрушилась под тяжестью трехметрового сетчатого питона. Об этом сообщает американский еженедельник Newsweek.

Гигантский питон проломил крышу жилого дома
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Инцидент произошел в населенном пункте Кампунг Пасир Лутонг в штате Сарауак около полуночи 10 января, когда семейство решило посмотреть телевизор.

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Через полчаса после случившегося на место прибыла полиция, пион в это время спрятался под мусорной корзиной на кухне. Животное удалось поймать, а затем выпустить в естественную среду обитания. Известно, что вес питона составил более семи килограммов. Сетчатый питон считается самой длинной змеей на планете.

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