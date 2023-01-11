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2 часа назад

Британец нашел в кухонной раковине змею

Газета.Ru

Британец нашел в кухонной раковине змею, пишет Daily Star. Несмотря на то, что рептилия была не ядовитая, у мужчины, по его словам, случился приступ паники.

Британец нашел в кухонной раковине змею
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пол Лори решил проверить квартиру, в которой жила его тетя. После смерти женщины дом пустовал долгое время, поэтому мужчина хотел убедиться, что с недвижимостью все в порядке. Зайдя на кухню, он увидел в раковине змею, но сначала не поверил глазам и решил, что это игрушка.

Лори даже коснулся змею пальцем, чтобы убедиться, что она настоящая, после чего отпрыгнул в сторону.

«В последний раз я видел змею 30 лет назад в зоопарке. Это был настоящий шок», — признается мужчина.

После этого Пол позвонил спасателям, которые приехали и забрали рептилию. Оказалось, это была кукурузная змея — данный вид не опасен для людей.

«Инспектор сказал, что змея поселилась в раковине не так давно, потому что она была крупной и выглядела здоровой», — рассказал Лори.

Безумный мир,
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