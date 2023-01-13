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39 минут назад

Блогер показал внешность после удаления филлеров за миллионы рублей

Lenta.ru

Блогер с никнеймом plasticbotchedboy из Австралии показал внешность после удаления филлеров за миллионы рублей. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте

Блогер показал лицо после удаления филлеров за миллионы рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инфлюэнсер рассказал, что ранее потратил на преображение более 32 тысяч фунтов стерлингов (более 2,6 миллиона рублей). Он перенес пересадку волос, удалил веснушки с лица и скорректировал форму носа. Кроме того, парень ввел в каждую из скул 10 миллилитров филлеров, а в губы — более 13 миллилитров данного препарата, продемонстрировав трансформацию в начале ролика.

Затем австралиец предстал перед камерой после растворения указанного средства. Так, его губы и скулы заметно уменьшились, и лицо приобрело другие пропорции.

«Я потерял свою уникальность, я никто», — при этом заявил юзер.

Безумный мир,
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