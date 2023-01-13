Блогер показал лицо после удаления филлеров за миллионы рублей

Блогер с никнеймом plasticbotchedboy из Австралии показал внешность после удаления филлеров за миллионы рублей. Соответствующий ролик появился в его TikTok -аккаунте

Инфлюэнсер рассказал, что ранее потратил на преображение более 32 тысяч фунтов стерлингов (более 2,6 миллиона рублей). Он перенес пересадку волос, удалил веснушки с лица и скорректировал форму носа. Кроме того, парень ввел в каждую из скул 10 миллилитров филлеров, а в губы — более 13 миллилитров данного препарата, продемонстрировав трансформацию в начале ролика.