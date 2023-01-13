Крокодил схватил рыбака, которого власти назвали "браконьером"

«Мы отправились на рыбалку, чтобы можно было поесть рыбы на Новый год, — рассказал мужчина. — Кое-что поймали, пошли на второй заход, и тут меня вдруг что-то схватило за бедро. Я увидел, что это крокодил, и начал кричать, чтобы предупредить друзей. Я стал бороться с рептилией, к счастью, она меня отпустила».

Друзья помогли рыбаку выбраться на берег и вызвали такси, чтобы доставить его в больницу. Он до сих пор остается в медицинском учреждении. Намибиец зарабатывает на жизнь продажей дров и перебивается случайными подработками, чтобы прокормить детей. Он не знает, сколько времени ему еще предстоит провести в больнице. Поскольку школы снова откроются после каникул, мужчина переживает, что его дети будут вынуждены голодать, пока он лечится.