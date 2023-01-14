Индиец взял в заложники самолет ради личной жизни друзей

Стажер авиакомпании British Airways стал причиной инцидента, который теперь грозит ему большими неприятностями. Подробностями этой истории делится India Today.

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Друзья 24-летнего Абхинава Пракаша познакомились на курорте Манали двумя девушками. Общение завязалось и вот-вот должно было принять романтический оборот. Но девушкам предстояло улетать из Дели в Пуну рейсом SpiceJet. Сообразительные Ракеш и Кунал позвонили товарищу (Абхинаву), рассказали о плане подольше пофлиртовать с новыми знакомыми и попросили помощи – как-либо сорвать рейс.

Парень не придумал ничего лучше, чем позвонить в авиакомпанию со своего мобильного телефона якобы от лица террориста и сообщить о заложенной в самолет девушек бомбе. После он связался с женщинами, которые должны были лететь этим рейсом.

Из-за тревожного звонка рейс действительно перенесли. Самолет отогнали на запасную площадку, всех – членов экипажа и 182 пассажиров – обыскали. Когда ничего подозрительного служба безопасности не обнаружила, менеджер SpiceJet позвонил в полицию.

Офицеры установили, откуда звонил злоумышленник. Абхинава Пракаша ожидаемо арестовали. Друзья стажера скрылись, их ищет полиция. Будет ли аргумент с попыткой устроить личную жизнь друзей работать в суде, неизвестно.