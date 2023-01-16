Отказавшаяся от нижнего белья призналась в ненависти к одежде

Популярная британская актриса и ведущая Аманда Холден, которая регулярно отказывается от нижнего белья во время выходов в свет, призналась в ненависти к одежде. Ролик на эту тему она опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

51-летняя знаменитость поделилась видео, в котором показан ее диалог с комиком Аланом Карром. В ходе разговора телезвезда заявила, что на самом деле не любит носить вещи, и назвала себя нудистом.

«Я на самом деле нудист. Я видела столько голых мужчин во время поездки на Корфу», — рассказала героиня материала коллеге.