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1 час назад

Англичанка вышла замуж за свое одеяло

Мир24

Англичанка вышла замуж за свое одеяло. По мнению женщины, речь в данном случае шла о любви с первого взгляда, передает телеканал ITV.

Англичанка вышла замуж за свое одеяло
Фото: Мир24Мир24

49-летнюю женщину зовут Паскаль Селлик. Ее свадьба с одеялом состоялась еще до пандемии, но подробности она рассказала только сейчас. По словам женщины, на церемонии присутствовали 150 гостей, которые были одеты в халаты и пижамы. Англичанка призналась, что спустя несколько месяцев после бракосочетания чувствует себя счастливой.

«Да, раньше у меня были другие одеяла, однако теперь я верна лишь своему благоверному», – отметила Селлик. По ее словам, она может положиться на любимое одеяло и в печали, и в радости.

Примечательно, что у Паскаль есть молодой человек, его зовут Джонни. Мужчина с пониманием отнесся к выбору подруги, так как, по словам британки, ревностью он не страдает.

Безумный мир,
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