Англичанка вышла замуж за свое одеяло. По мнению женщины, речь в данном случае шла о любви с первого взгляда, передает телеканал ITV.

Фото: Мир24 Мир24

49-летнюю женщину зовут Паскаль Селлик. Ее свадьба с одеялом состоялась еще до пандемии, но подробности она рассказала только сейчас. По словам женщины, на церемонии присутствовали 150 гостей, которые были одеты в халаты и пижамы. Англичанка призналась, что спустя несколько месяцев после бракосочетания чувствует себя счастливой.

«Да, раньше у меня были другие одеяла, однако теперь я верна лишь своему благоверному», – отметила Селлик. По ее словам, она может положиться на любимое одеяло и в печали, и в радости.