Россиянку обвинили в "культурном оскорблении" из-за капучино

Пользовательница Twitter из России с ником «рыжая кошка гуляет по проводу» подверглась критике за то, что во время поездки в Рим заказала капучино после обеда. В комментариях ее обвинили в «имперскости» и «культурном оскорблении», так как в Италии якобы можно пить кофе только утром или до обеда.

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В оригинальном твите говорилось, что сначала официант не понял просьбы россиянки и приготовил напиток только после того, как переспросил.

Пользовательница с ником Маша Новикова в агрессивной форме объяснила, что в Италии не принято пить вечером капучино.

«Приезжаешь — изучи культуру и традиции страны, уважай и соблюдай. Почему местные должны подстраиваться под вас? Это же и есть та самая имперскость», — написала она.

Другие юзеры в комментариях также указали, что традиционно в Италии принято выбирать определенный напиток в разное время суток.

«Это культурное оскорбление, как в Баварии в три часа дня заказать белые сосиски, их тоже не принесут», — написала пользовательница с ником den_andra_sidan.