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2 часа назад

Пара нашла способ копить деньги с помощью секса

Lenta.ru

Пара из Мексики нашла способ копить деньги с помощью секса и за год отложила 24,4 тысячи мексиканских песо (90 тысяч рублей). Об этом пишет New York Post.

Пара нашла способ копить деньги с помощью секса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

26-летняя Фанни Кастелланос и ее 29-летний жених Хесус столкнулись с финансовыми проблемами во время пандемии COVID-19. Они задумались о важности накоплений и решили совместить приятное с полезным. Пара договорилась откладывать в копилку по 112 мексиканских песо (около 400 рублей) после каждого полового акта.

В январе Фанни и Хесус пересчитали свои накопления и обнаружили, что за год занимались любовью почти 220 раз. «Мы были удивлены, что наполнили деньгами аж три копилки! Экономить гораздо легче, когда наслаждаешься приятными моментами с партнером», — призналась Фанни.

Изначально пара рассчитывала использовать отложенные деньги для оплаты счетов и покрытия непредвиденных расходов, но после помолвки влюбленные решили потратить деньги на медовый месяц. По словам Фанни, они с Хесусом планируют продолжать свою практику накопления денег и в 2023 году.

Ранее сообщалось, что свингеры из США, Уитни Дженнингс и ее муж, нашли способ заработать на сексе с другими людьми. По словам Дженнингс, они с мужем установили определенные границы дозволенного и никогда их не нарушают.

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