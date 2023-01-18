Мужчина подогрел сосиску в метро и развеселил пользователей сети

Мужчина подогрел сосиску прямо в вагоне поезда московского метро и попал на видео. Ролик, опубликованный в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте», развеселил пользователей сети.

Фото: Мослента Мослента

«Степень спокойствия, к которой я стремлюсь», «Красиво жить не запретишь», «Лучше бы овсяночки с бананом съел с утра, гораздо полезнее», «Чего только не увидишь», — прокомментировали юзеры. Другим же ситуация показалось опасной. Москвичи указали, что открытый огонь в вагоне метро может привести к опасным последствиям, вплоть до крупного пожара.

На опубликованных видеокадрах мужчина с седой бородой при помощи портативной газовой горелки разогревает сосиску, держа ее в руке.