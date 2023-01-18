Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
3 часа назад

Мужчина подогрел сосиску в метро и развеселил пользователей сети

Мослента

Мужчина подогрел сосиску прямо в вагоне поезда московского метро и попал на видео. Ролик, опубликованный в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте», развеселил пользователей сети.

Мужчина подогрел сосиску в метро и развеселил пользователей сети
Фото: МослентаМослента

«Степень спокойствия, к которой я стремлюсь», «Красиво жить не запретишь», «Лучше бы овсяночки с бананом съел с утра, гораздо полезнее», «Чего только не увидишь», — прокомментировали юзеры. Другим же ситуация показалось опасной. Москвичи указали, что открытый огонь в вагоне метро может привести к опасным последствиям, вплоть до крупного пожара.

На опубликованных видеокадрах мужчина с седой бородой при помощи портативной газовой горелки разогревает сосиску, держа ее в руке.

Ранее в подмосковной Балашихе один из местных жителей решил заняться спортом прямо у мусорных контейнеров, где кто-то оставил спортивный тренажер. Действия мужичины рассмешили пользователей сети.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители