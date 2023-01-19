Рестораторы Нью-Йорка пожаловались на странные заказы посетителей

Рестораторы Нью-Йорка пожаловались на блогеров и их поклонников, которые вслед за веяниями в социальных сетях составляют странные блюда из позиций в меню, которые невозможно есть. Об этом пишет New York Post.

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«Я не могу пойти на то, чтобы делать какие-то безумные запросы, особенно когда это не имеет смысла. Это не в нашей ДНК. Никто не будет есть 10 блинов и 10 кусков жареной курицы один на другом», — пожаловался изданию владелец ресторана Carnegie Diner Статис Антонакопулос.

По его словам, клиенты просят приготовить для них сложные и практически несъедобные блюда ради создания контента для социальных сетей.

«Доходит до того, что обычные клиенты, не говоря уже о зрителях TikTok, начинают думать, что ресторанные меню в не национальных заведениях — это просто предложение», — заявил владелец Zazzy's Pizza Ричи Ромеро.

Как отмечает ресторатор, люди стали полагать, что рестораны и кафе — это магазины с разнообразными блюдами, которые можно составлять по собственному желанию. «Они просят ямайские говяжьи котлеты, которые можно купить в магазине за доллар, просят полноценные итальянские блюда и, что хуже всего, просят гавайскую пиццу с ананасом, чего мы никогда не сделаем», — пояснил он.

Эти требования посетителей появились на волне повального увлечения индивидуальными заказами, которые охватили индустрию быстрого питания.