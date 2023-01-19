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1 час назад

Женщина отправила бывшему более 1000 сообщений после того, как он ее бросил

Газета.Ru

Британка отправила более 1000 сообщений бывшему бойфренду после того, как он ее бросил, пишет Oddity Central. Таким образом женщина пыталась возродить их отношения.

Женщина отправила бывшему более 1000 сообщений после того, как он ее бросил
Фото: Газета.RuГазета.Ru

28-летняя Мишель Фелтон рассталась со своими парнем после почти двухлетних отношений. Инициатором расставания был бойфренд по фамилии Харли, и это стало для британки неожиданностью. Желая вернуть возлюбленного, она написала ему больше 1000 сообщений, поэтому мужчина подал на нее в суд.

«Почему ты не хочешь со мной разговаривать? Я тебя люблю. Мы встречаемся сегодня вечером?» — писала женщина.

Выступая в суде, прокурор Аррон Смит заявил, что Мишель нарушала личные границы мужчины, несмотря на то, что тот ясно дал понять, что не хочет больше с ней встречаться.

«Харли сообщил Фелтон, что хочет разорвать отношения. Она с этим не согласилась, и это привело к правонарушению о домогательствах. Каждый день Мишель отправляла мужчине сотни сообщений», — прокомментировал прокурор .

Суд запретил Фелтон контактировать с Харли и приговорил ее к 18 месяцам общественных работ. Кроме того, в течение 30 дней она обязана ходить на реабилитацию.

Ранее невеста бросила жениха после того, как он позвал ее замуж в McDonlald.

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