Мужчина установил виниры в Турции и остался с лошадиными зубами

«Теперь ты остался с зубами лошади», «Ужас, ваши зубы словно выкрасили в белый цвет», «Что с вами случилось?», — раскритиковали одни. «Думаю, вы потратились не зря, выглядите отлично», «Я рада за то, что вы себе нравитесь!» — поддержали другие.